Режим прекращения огня между США и Ираном могут продлить
Посредники приблизились к договоренности о продлении режима прекращения огня между США и Ираном. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на чиновников ближневосточного региона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По их словам, в среду посредники приблизились к продлению перемирия и договоренности о возобновлении переговоров между Вашингтоном и Тегераном, которые дали "принципиальное согласие" на продолжение режима прекращения огня.
Ранее мы сообщали, что Трамп попросил Си Цзиньпина не поставлять оружие Ирану.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре