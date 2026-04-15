Трамп попросил Си Цзиньпина не поставлять оружие Ирану

Президент США Дональд Трамп направил письмо лидеру Китая Си Цзиньпину с просьбой не поставлять оружие Ирану. Как сообщил Трамп в интервью Fox Business, он обратился к председателю Китайской Народной Республики с просьбой воздержаться от поставок оружия в Тегеран, передает Day.Az.
"Он написал мне ответное письмо и, конечно, заявил, что не делает этого", - добавил Трамп.
