Трамп попросил Си Цзиньпина не поставлять оружие Ирану

Президент США Дональд Трамп направил письмо лидеру Китая Си Цзиньпину с просьбой не поставлять оружие Ирану.

Как сообщил Трамп в интервью Fox Business, он обратился к председателю Китайской Народной Республики с просьбой воздержаться от поставок оружия в Тегеран, передает Day.Az.

"Он написал мне ответное письмо и, конечно, заявил, что не делает этого", - добавил Трамп.