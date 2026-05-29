В Турции затонул туристический корабль

Недалеко от Мармариса в турецкой провинции Мугла, рядом с островом Дженнет, затонул туристический корабль.

Как передает Day.Az, судно, на борту которого находились 110 человек, было безопасно эвакуировано береговой охраной.

Сообщается, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет. Причины инцидента выясняются.