Путин предупредил Армению

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва может практически свернуть работу в сфере экономической интеграции с Арменией, если Ереван примет решения продолжить работу, направленную на вступление в Европейский союз.

Как передает Day.Az, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане.

Российский лидер подчеркнул, что Москва уважает право армянского руководства самостоятельно принимать решения, исходя из интересов страны.

"Я ему [Николу Пашиняну] еще говорил, он подтвердит это, я ему сказал, что всё, что хорошо для Армении, приемлемо и хорошо для России. Делайте так, как вы считаете нужным, исходя из интересов армянского народа. Вы сейчас у власти, на вас лежит ответственность за принятие решений, как вы скажете, так и будет", - сказал Путин.

При этом президент России отметил, что возможные решения Еревана не повлияют на отношения между народами двух стран.

"Какие бы решения ни были, это не испортит наши гуманитарные связи, это не испортит наши политические связи, но речь в данном случае идет о чисто экономической субстанции", - заявил он.

По словам Путина, совмещение различных экономических механизмов и стандартов является крайне сложным процессом.

"Какие-то механизмы у нас можно, а какие-то невозможно. То есть очень много вещей, которые на сегодняшний день просто несопоставимы. Они не могут вместе существовать", - сказал президент России.

Он отметил, что для перехода на европейские стандарты потребуются значительные инвестиции и время.

"Чтобы обеспечить, скажем, какие-то стандарты в Европе, которые, наверное, более продвинутые, чем у нас, мы должны инвестировать деньги в то, чтобы создать производство по таким продуктам. И наоборот. Поэтому вот прямо сегодня или завтра совместить одно с другим практически невозможно", - отметил Путин.

В этой связи, по его словам, Россия может быть вынуждена свернуть интеграционное экономическое взаимодействие.

"Поэтому мы вынуждены будем, не где-то, а, по большому счету, практически всю нашу работу, в данном случае в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, свернуть", - заявил президент России.