Черноморский газ принес Турции миллиарды долларов

Поставки газа с черноморского месторождения "Сакарья" позволили Турции сэкономить 2 млрд долларов на импорте голубого топлива.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об обнаружении крупнейшего в истории Турции газового морского месторождения было объявлено в июле 2020 года, а первые поставки в газораспределительную систему страны были осуществлены в сентябре 2023 года.

По состоянию на конец 2023 года, на месторождении "Сакарья" было выработано 337 млн кубометров газа. На следующий год этот показатель достиг 1 млрд 660 млн кубометров, в прошлом году - 3 млрд кубометров, а в период с января по май этого года - еще 1 млрд кубометров.

Резервы месторождения "Сакарья" оцениваются в 785 млрд кубометров или 250 млрд долларов.

С начала эксплуатации морского месторождения, Турция получила уже около 6 млрд кубометров отечественного газа, рыночная стоимость которого составляет 2 млрд долларов.

Тем самым, страна начала постепенно снижать энергозависимость от внешних поставщиков.

Согласно официальным данным, в прошлом году Турция закупила голубого топлива на 21,2 млрд долларов. 43 процента этого объема пришлись на импорт из России, 20 процентов - на закупки из США, 12 процентов - на Азербайджан, 11 процентов - Иран, 7 процентов - Алжир и еще 7 процентов - на другие источники.