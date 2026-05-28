Gigabyte подарит золото за покупку топовой видеокарты

Gigabyte выпустила премиальную видеокарту Aorus GeForce RTX 5090 Infinity за $5250, к которой в качестве подарка в ограниченное время прилагается золото.

Покупатели видеокарты, оформившие покупку в период с 25 мая по 7 июня, смогут получить в подарок один грамм золота 999-й пробы. Для участия достаточно предоставить подтверждение покупки. В Gigabyte уточнили, что количество подарков ограничено и акция будет действовать до исчерпания запасов специальных сувенирных подставок с золотым слитком.

По текущим рыночным ценам стоимость одного грамма золота составляет около $80, что выглядит символическим бонусом на фоне общей цены видеокарты. Аналитики отмечают, что подобные акции скорее направлены на повышение имиджевой привлекательности продукта и привлечение внимания коллекционеров и энтузиастов.

Выпуск Aorus GeForce RTX 5090 Infinity приурочен к 40-летию Gigabyte. При этом компания не позиционирует модель как решение для экстремального разгона, в отличие от флагманских серий ASUS Matrix и MSI Lightning. Новинка ориентирована прежде всего на премиальный сегмент и пользователей, для которых важны эксклюзивный дизайн и статус устройства наряду с производительностью флагманского GPU.