В Азербайджане начались праздничные дни
В Азербайджане начались праздничные каникулы.
Как передает Day.Az, согласно постановлению Кабинета министров от 2 декабря 2025 года, в этом году 27 и 28 мая отмечается Гурбан байрамы.
День независимости (28 мая) считается нерабочим днем. Согласно Трудовому кодексу, если Гурбан байрамы совпадает с другим праздничным нерабочим днем, следующий рабочий день считается выходным.
Поскольку в этом году Гурбан байрамы совпал с Днем независимости, следующий день - 29 мая - также является выходным.
Кроме того, в этом году 30 мая приходится на субботу, а 31 мая - на воскресенье.
Таким образом, 27, 28, 29, 30 и 31 мая будут нерабочими подряд.
