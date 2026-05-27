В Азербайджане начались праздничные дни

В Азербайджане начались праздничные каникулы.

Как передает Day.Az, согласно постановлению Кабинета министров от 2 декабря 2025 года, в этом году 27 и 28 мая отмечается Гурбан байрамы.

День независимости (28 мая) считается нерабочим днем. Согласно Трудовому кодексу, если Гурбан байрамы совпадает с другим праздничным нерабочим днем, следующий рабочий день считается выходным.

Поскольку в этом году Гурбан байрамы совпал с Днем независимости, следующий день - 29 мая - также является выходным.

Кроме того, в этом году 30 мая приходится на субботу, а 31 мая - на воскресенье.

Таким образом, 27, 28, 29, 30 и 31 мая будут нерабочими подряд.