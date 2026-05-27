Израиль уничтожил "подземную цитадель" ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об уничтожении "подземной цитадели" ХАМАС в Бейт-Хануне на севере сектора Газы.

Как передает Day.Az, за время многомесячной инженерной операции ликвидировано более 11 км подземных ходов.

На протяжении двух десятилетий террористы ХАМАС строили бункеры, секретные склады и переходы в Бейт-Хануне, чтобы использовать их как плацдарм для атаки и вторжения в израильские населенные пункты в Западном Негеве. В настоящее время этот район находится под полным оперативным контролем ЦАХАЛ.

Операцию по выявлению и уничтожению сети туннелей провели силы Северной бригады дивизии Газа совместно с инженерным подразделением "Яхалом". По данным израильских военных, ХАМАС планомерно с привлечением больших ресурсов превращал Бейт-Ханун в "город террора".

Под жилыми домами, школами, мечетями и общественными учреждениями год за годом прокладывалась разветвленная подземная сеть. В глазах жителей Газы это место считалось "северным бастионом" группировки.

Из Бейт-Хануна на протяжении многих лет наносились массированные ракетные удары по израильским приграничным поселкам. Боевики также атаковали противотанковыми ракетами, укрывшись в жилых домах.