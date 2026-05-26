Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Господин Президент.

Передаю Вам и народу Азербайджана искренние поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как я отметил во время нашего телефонного разговора несколько недель назад, Германия крайне заинтересована в дальнейшем расширении двусторонних отношений. В этот период, характеризующийся многочисленными неразрешенными конфликтами, ускоряющимися изменениями климата и новой геополитической напряженностью, мы вместе сталкиваемся с серьезными вызовами.

С этой точки зрения особенно воодушевляет прогресс, достигнутый в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Желаю, чтобы Ваши усилия на пути установления прочного мира в регионе в скором времени увенчались устойчивым успехом.

Сердечно поздравляю народ Азербайджана с национальным праздником, передаю Вам и Вашей семье самые искренние пожелания".