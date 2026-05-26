Футбольный матч впервые полностью сняли на iPhone

Apple впервые провела трансляцию футбольного матча с использованием iPhone 17 Pro Max.

Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в сети.

Матч MLS между LA Galaxy и Houston Dynamo FC был полностью снят с помощью 15 смартфонов.

Благодаря компактным размерам устройств удалось показать уникальные ракурсы, которые сложно получить при использовании стандартных телевизионных камер.