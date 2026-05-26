https://news.day.az/hitech/1837444.html Футбольный матч впервые полностью сняли на iPhone - ВИДЕО Apple впервые провела трансляцию футбольного матча с использованием iPhone 17 Pro Max. Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в сети. Матч MLS между LA Galaxy и Houston Dynamo FC был полностью снят с помощью 15 смартфонов.
Футбольный матч впервые полностью сняли на iPhone - ВИДЕО
Apple впервые провела трансляцию футбольного матча с использованием iPhone 17 Pro Max.
Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в сети.
Матч MLS между LA Galaxy и Houston Dynamo FC был полностью снят с помощью 15 смартфонов.
Благодаря компактным размерам устройств удалось показать уникальные ракурсы, которые сложно получить при использовании стандартных телевизионных камер.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре