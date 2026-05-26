Избран новый председатель Союза кинематографистов Азербайджана

Сегодня состоялось заседание Правления Союза кинематографистов Азербайджана (СКА), в ходе которого председателем организации был избран Али Иса Джаббаров.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Ранее режиссер и продюсер занимал должность секретаря Союза кинематографистов Азербайджана.

Али Иса Джаббаров - видный деятель отечественной культуры, внесший большой вклад в развитие национального кинематографа.

За годы своей профессиональной деятельности он зарекомендовал себя как высококлассный специалист, режиссер, продюсер и организатор, чья деятельность помогла развитию азербайджанского кинематографа и признанию нашего кино на международной арене. На новом посту Джаббаров продолжит курс на всестороннюю поддержку азербайджанского кинематографа, расширение интеграции отечественного кино в мировое пространство, а также реализацию проектов, направленных на стимулирование творчества молодых.

Избрание председателя проводилось фактическим числом присутствующих участников и в отсутствии одного из кандидатов. Результаты голосования подлежат обязательному направлению в Министерство юстиции Азербайджана для последующего подтверждения и легитимизации.