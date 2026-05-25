Названы 10 бюджетных альтернатив спорткара Nissan GT-R

Topspeed перечислил 10 дешевых авто, способных обогнать спорткар Nissan GT-R. При составлении рейтинга эксперты портала учитывали средние цены на вторичном рынке США и время разгона до 96 км/ч. В итоговый список попали как компактные полноприводные купе, так и масл-кары с мощностью под 700 л.с., а также роскошные седаны и родстеры, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Открывает список Audi TT RS 2018 года. Это компактное полноприводное купе оснащается турбированным пятицилиндровым двигателем объёмом 2,5 л., который выдает 400 л.с. В паре с семиступенчатым "роботом" автомобиль разгоняется до 96 км/ч за 3,6 с. Максимальная скорость составляет 280 км/ч. Цена на вторичном рынке - около $43,9 тыс.

Далее следует Dodge Challenger Hellcat 2017 года - полная противоположность немецкому купе. Американский масл-кар оснащается 6,2-литровым компрессорным двигателем V8 мощностью 707 л.с. Разгон до 96 км/час занимает 3,5 с, а максимальная скорость - 320 км/ч. При этом средняя цена на вторичном рынке составляет около $35,9 тыс., что почти втрое дешевле нового GT-R. Hellcat оснащается адаптивной подвеской и, несмотря на свою мощь, остаётся комфортным автомобилем для повседневных поездок.

Chevrolet Corvette Z06 2007 года - трековый "снаряд" с 7,0-литровым атмосферным двигателем LS7 мощностью 505 л.с. Благодаря алюминиевой раме и карбоновым компонентам купе весит меньше многих конкурентов и разгоняется до 96 км/час за 3,4 с. - быстрее, чем GT-R. Максимальная скорость - 318 км/ч. Цена вопроса - около $34,7 тыс.

Jaguar F-Type R 2015 года сочетает британскую элегантность с 550-сильным наддувным двигателем V8 объёмом 5,0 л. Заднеприводное купе разгоняется до 96 км/час за 3,5 с. и развивает 302 км/ч. Средняя цена - $32,9 тыс. Автомобиль выделяется роскошным салоном и великолепным звуком выхлопной системы.

Mercedes-Benz SL 65 AMG 2009 года - это ручная сборка, роскошь и 604 л. с, которые выдаёт твин-турбо V12 объёмом 6,0 л. Несмотря на почтенный возраст, родстер оснащается жёстким складным верхом - тем, чего нет у GT-R. Разгон до 96 км/час занимает 3,8 с., максимальная скорость - 299 км/ч. Цена на вторичном рынке - $32,5 тыс.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2018 года - единственный четырёхдверный седан в списке. Под капотом - двигатель V6 объёмом 2,9 л., разработанный при участии Ferrari. Мощность - 505 л.с. Разгон до 60 миль/ч - 3,6 секунды, максимальная скорость - 307 км/ч. Благодаря карбоновым компонентам и системе векторизации тяги автомобиль обладает почти идеальной развесовкой. Цена - $32,2 тыс.

Ford Mustang Shelby GT500 2013 года - 662-сильный масл-кар с компрессорным двигателем V8 5.8 л., шестиступенчатой "механикой" и задним приводом. Разгон до 96 км/час занимает 3,5 с., а максимальная скорость достигает 322 км/ч. Это самый мощный серийный Mustang своего времени. Цена - около $31,6 тыс.

Cadillac CTS-V 2014 года предлагается в кузовах купе или седан. Под капотом - компрессорный V8 6.2 л. мощностью 556 л.с. Система Magnetic Ride Control обеспечивает отличную управляемость. Разгон до 96 км/час - 3,9 с., максимальная скорость - 275 км/ч. Цена - $29,4 тыс.

Chevrolet Camaro ZL1 2015 года - 580-сильное купе с 6,2-литровым двигателем. Оснащается адаптивной подвесой Magnetic Ride и тормозами Brembo. Разгон до 96 км/час - 3,9 с., максимальная скорость - 291 км/ч. Цена - $29 тыс.

BMW M5 2010 года - самый доступный автомобиль в рейтинге. Седан с 5,0-литровым атмосферным двигателем V10 мощностью 500 л. с и семиступенчатой роботизированной коробкой разгоняется до 96 км/час за 4,1 с. При этом средняя цена на вторичном рынке составляет всего $16 тыс. (1,4 млн рублей), что почти в восемь раз дешевле нового GT-R. M5 сочетает роскошный салон, четыре полноценных места, вместительный багажник и трековый характер.