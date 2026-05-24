Глава Минэнерго Турции об интересе Европы к «электрическому TANAPу»

Еще больше стран Европы проявляют интерес к проекту "Зеленого энергетического коридора Азербайджан - Грузия - Турция - Болгария", Меморандум о взаимопонимании по которому был подписан в апреле прошлого года в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в эфире одного из местных телеканалов.

Глава Минэнерго Турции отметил значимость перетока чистой "зеленой" энергии на маршруте от Азербайджана до Болгарии, назвав данный проект "электрическим TANAPом".

"Электроэнергия, вырабатываемая за счет возобновляемой энергии в Азербайджане, будет поставляться в Европу через Турцию. В рамках данной инциативы мы перешли к важному этапу технико-экономического обоснования (ТЭО). Надеюсь, что вскоре мы сможем достичь межправительственной договоренности, возможно, соглашения на уровне глав государств", - сказал министр.

Глава Минэнерго Турции далее объвил о планах строительства газопровода в направлении Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

А.Байрактар сообщил, что трубопровод протяженностью в 97 км планируется проложить к острову с побережья турецкой провинции Аланья.

"ТЭО предположительно будет готово уже к текущем году, а в 2028 году проект планируемо будет реализован", - рассказал А.Байрактар.

По словам турецкого министра, новый газопровод будет нести две важные функции: покрытия нужд ТРСК в голубом топливе и экспорта газа через Турцию в Европу, в случае обнаружения месторождений в Восточном Средиземноморье. "То есть, трубопровод можно будет использовать и в реверсивном режиме",- пояснил он.