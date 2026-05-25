На этих улицах организована зона посадки и высадки

На улицах Самеда Вургуна и братьев Мардановых в Баку часть существующих уличных парковочных мест была упразднена, чтобы создать дополнительные условия для посетителей расположенных поблизости медицинских учреждений.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Так, на улице Самеда Вургуна, перед Учебно-хирургической клиникой Азербайджанского медицинского университета, установлен дорожный знак "3.28 - остановка запрещена" и организована зона посадки и высадки пассажиров. Одновременно размещен знак "5.14 - стоянка легковых такси", что создало условия для высадки пассажиров такси.

Кроме того, на улице братьев Мардановых, перед Республиканским педиатрическим центром и Клиническим медицинским центром, также установлены знаки "3.28 - остановка запрещена" и организованы зоны посадки и высадки пассажиров.