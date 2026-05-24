Трамп дал Нетаньяху обещание
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Как передает Day.Az, об этом сообщают израильские СМИ.
Согласно информации, в ходе разговора Трамп заявил, что результатом урегулирования конфликта с Ираном должно стать прекращение иранской ядерной программы.
Сообщался, Трамп постарался заверить Нетаньяху в том, что итоговое соглашение с Тегераном приведет к сворачиванию его ядерной деятельности.
В свою очередь, Нетаньяху подчеркнул, что Израиль оставляет за собой право реагировать на любые угрозы, где бы они ни возникали, включая территорию Ливана.
