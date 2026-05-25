Еще раз о пещерном мышлении армянской оппозиции

Автор: Лейла Таривердиева

Игра на особенностях исковерканного десятилетиями человеконенавистнической пропаганды менталитета армянского народа продолжается. Если нынешний премьер Никол Пашинян старается пробить в этом закостенелом в своих заблуждениях образовании брешь для свежего воздуха, реваншистская оппозиция, наоборот, использует эти пропагандистские извращения для доступа к "уму и сердцу" армянского избирателя.

Армянское общество, воспитанное в пещерной ненависти к азербайджанцам, пребывает в растерянности, вызванной перспективой возвращения азербайджанских беженцев в Армению. На самом деле такой вопрос с Ереваном не обсуждается, он не ставится со стороны Баку как условие подписания мира. В Азербайджане вообще не рассматривают такую возможность как скорую. Армянское общество пока что не готово к жизни рядом с другими народами, мононациональная среда является для озабоченного своей "избранностью" и "величием" армянства зоной комфорта. Баку никогда не пойдет на то, чтобы подвергать сотни тысяч азербайджанцев новым испытаниям в Армении, рисковать их жизнями ради политических целей. Коренное население Армении пережило в конце 80-х этнические чистки, геноцид и депортацию. Дети и внуки беженцев не должны пережить того же. А армянское общество пока что не излечилось, чтобы можно было рассчитывать на безопасность азербайджанского населения.

О том, насколько Азербайджан может доверять Армении, станет ясно 7 июня. Вопрос не в том, что в случае победы Пашиняна 300 тысяч азербайджанцев вернутся на свои исторические земли в тот же день. Вопрос в формировании атмосферы доверия. Пока что в Армении царит реваншистская предвыборная вакханалия, широко поддерживаемая в СМИ и в соцсетях, и трудно сказать, какой процент населения находится в зоне трезвомыслия, так как слышна только оппозиционная истерика.

Предвосхищая возмущение с другой стороны, сразу скажем, что выборы в Армении - это не внутреннее дело самих армян, потому что от их результатов зависит будущее нашего региона. Располагайся Армения где-нибудь на полуострове Индостан, нас бы это действительно не касалось, но перспектива эскалации нового конфликта в случае смены власти и прихода реваншистов очень велика. Если даже нынешняя оппозиция, выиграв выборы, сбавит тон, мирный процесс будет остановлен, так как столкнется с новыми претензиями, условиями и требованиями с армянской стороны. Судя по заявлениям лидеров реваншистской оппозиции, Азербайджан что-то должен Армении и не отдает.

Реваншисты строят свою кампанию на клевете в адрес азербайджанского народа, на тезисах, напрямую связанных с интересами Азербайджана. Так что мы не вмешиваемся не в свои дела. Выборы в Армении - это напрямую наше дело. Реваншисты сами сделали выборы в армянский парламент вопросом геополитики Южного Кавказа и включили их своими заявлениями в сферу интересов Азербайджана.

Фактором необъяснимой ненависти к азербайджанцам более всех и очень активно пользуется Самвел Карапетян. Даже Кочарян более сдержан. Карапетян же вцепился в тему "возвращение 300 тысяч азербайджанцев" и сделал ее главной фишкой своей предвыборной агитации. Главный тезис: Пашинян хочет вернуть азербайджанцев, а он, Самвел, ни за что этого не допустит. То есть армяне могут спать спокойно - ни одного не армянского лица они по соседству не увидят, если проголосуют за него.

В своем из своих последних предвыборных обращений российский миллиардер заявил, что "300 тысяч азербайджанцев уже готовятся вторгнуться в Армению, покупая земельные участки и дома. Они знают, что для них освобождаются села, школы, детские сады. Наша страна находится под серьезной угрозой". Перепугав армян, Карапетян пообещал, что положит этому конец, приняв законы, "запрещающие азербайджанцам покупать землю и дома в Армении".

Махровый нацизм в речах российского миллиардера, по идее, должен оттолкнуть избирателей. Но мы же говорим об Армении. Там подобные обещания, наоборот, привлекают дезориентированные массы. Наверняка, есть часть населения, осознающая все безумие подобных заявлений, но ее голосов не слышно. Карапетян делает ставку не на эту прослойку. Примечательно, что в первое время он больше говорил о превращении Армении в Новые Васюки, обещал армянам кренделя небесные и молочные реки в кисельных берегах. Видимо, эти аргументы не коснулись глубин сознания электората. Армянское общество так воспитано, что социальное и экономическое благополучие считает последним пунктом в списке того, что нужно Армении. Армян десятки лет убеждали, что главное, что нужно им, - это чужие земли. Вот заполучат их и тогда заживут. Армянское общество приучили считать, что мононациональность и моноконфессиональность страны - это благо, завоеванное кровью "героев", а лозунг "Армения для армян" - это не нацизм, а наивысшее проявление патриотизма.

В тумане подобной пропаганды Армения существовала с конца 80-х годов прошлого века. Когда наивные задавали вопрос "почему же мы не живем хорошо, если уже захватили Карабах?", им отвечали: подождите еще немного - золотой век скоро наступит. И два поколения выросли с мыслью, что вот-вот начнутся чудеса. А тем временем Армения превратилась в тупик региона, изолированное тусклое пространство, где в собственном соку варилось стремительно сокращающееся население. Некоторому пробуждению послужило катастрофическое поражение во Второй карабахской войне. Скоро станет ясно, насколько этот проблеск сохранил свою силу.

Интересно, Самвел Карапетян, обещая армянам законы, запрещающие азербайджанцам покупать земли и дома, знает, что повторяет за германскими нацистами? В сентябре 1933 года в нацистской Германии был принят "Закон о наследственных фермах". Этот закон стал частью идеологии "Кровь и почва" (Blut und Boden) и напрямую запрещал евреям владеть сельскохозяйственными угодьями и заниматься фермерством. По закону статус "крестьянина" (Bauer) могли получить только граждане Германии, способные доказать "чистоту своей крови" (отсутствие еврейских предков).

Ничего не напоминает?

В свою очередь, Никол Пашинян обвинил оппозицию в попытке реанимировать старую реваншистскую повестку, используя тему возвращения азербайджанцев.

Как известно, Самвел Карапетян требует у премьер-министра публично пообещать, что 300 тысяч азербайджанцев никогда не вернутся в Армению. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Пашинян заявил что да, при его правлении этого не будет. Но также подчеркнул, что против возвращения азербайджанцев выступают те, кто больше всех говорят о возвращении азербайджанцев в Карабах. А между тем, эти вопросы взаимосвязаны.

Да, подтвердил Никол Пашинян, азербайджанцы не вернутся в Армению. Так же, как армяне не вернутся в Азербайджан. Карабахский вопрос закрыт и не будет продолжаться, заявил армянский премьер. Темы возвращения в Карабах, по его словам, не будет, темы возвращения в Нахчыван не будет, темы возвращения в Баку не будет, темы возвращения в Сумгайыт не будет, темы возвращения в Гянджу не будет. "Это абсурдная тема, это тема конфликта, а не тема мира", - заявил Пашинян.

Оппозицию он назвал трехглавой партией войны, которая хочет создать конфликтную ситуацию, довести две эти темы до столкновения, и чтобы за счет этого конфликт реанимировался.

Стремящиеся к власти реваншисты не могут не понимать, что вопрос возвращения азербайджанцев в Армению будет актуализироваться каждый раз при попытках актуализировать тему возвращения армян в Карабах. Это неизбежно. Если даже они найдут сочувствие в лице каких-то покровителей и союзников, это не поможет уйти от неизбежности зеркального решения вопроса возвращения азербайджанцев. Карапетян, Кочарян и другие обманывают свою паству. Каждый хочет заполучить голоса сепаратистов, но не задумывается, что загоняет себя в тупик. За период, последовавший за добровольным выездом из Карабахского региона Азербайджана лиц армянской национальности, было сделано множество попыток заставить Баку открыть двери для массового возвращения армян. Ни державам, ни международным организациям, ни правозащитным и христианским НПО не удалось добиться успеха. Давление было очень сильным, содержащим элементы шантажа и угроз. Что-то изменилось для карабахских армян после этого? Да, изменилось - им пришлось подняться с чемоданов, на которых они сидели, дожидаясь скорого возвращения, и начать учиться жить в Армении, с которой мечтали "воссоединиться".

Мы не питаем иллюзий, что тема возвращения азербайджанцев на свои земли в Армению когда-нибудь станет предметом международных обсуждений. Стоит напомнить мнение, высказанное бывшим спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром. Покидая пост, он заявил в прощальном интервью, что у Азербайджана есть некие обязательства по возвращению армян. Что касается возвращения азербайджанцев, то для Клаара это "совершенно разные вопросы, которые нельзя смешивать". Вопрос возвращения азербайджанцев на свои земли он предложил рассматривать во вторую очередь, заодно с вопросом возвращения армян в Баку. "Но это совершенно другой вопрос, нежели конкретный вопрос карабахских армян", - заявил европейский чиновник.

Два года назад, когда была обозначена эта позиция, в Армении она вызвала всплеск энтузиазма. Но энтузиазм скоро прошел, потому что вопрос нерешаем без Азербайджана, а Азербайджан согласен обсуждать его только в увязке с возвращением азербайджанцев в Зангезур. Сколько армян вернутся в Карабах, столько же азербайджанских беженцев должны будут вернуться в Западный Зангезур под аналогичные гарантии безопасности, с восстановлением имущественных прав, обеспечением всех социальных и прочих условий для проживания. Никаких других вариантов нет.

"Релоканты" из Карабаха развесили уши и верят, что Карапетян сможет купить им возвращение на армянских условиях, сможет обеспечить размещение на суверенной азербайджанской территории каких-то наблюдателей и миротворцев, которые будут следить за тем, чтобы армянам было хорошо и удобно. Можем со всей ответственностью заверить, что этого не будет. Если Ереван при новых властях будет настаивать, будет привлекать диаспору и лобби в организацию соответствующих кампаний, поднимать вопрос с международных трибун, он потеряет все те позитивные наработки, которые были достигнуты с августа прошлого года.

Если Карапетян, Кочарян, Татоян и другие реально думают об Армении, они должны набраться мужества и честно сказать своим избирателям: темы возвращения в Карабах не будет, темы возвращения в Нахчыван не будет, темы возвращения в Баку не будет, темы возвращения в Сумгайыт не будет, темы возвращения в Гянджу не будет.

Это будет трудно, зато честно.