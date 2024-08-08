Азербайджанцы должны вернуться в Зангезур

Автор: Лейла Таривердиева

Многие до сих пор продолжают задаваться вопросом - почему провалились мирные переговоры по Карабаху? Четверть века влиятельные державы, международные организации вроде бы старались добиться мирного разрешения проблемы, а все закончилось войной. Почему? Кто-то скажет, что дело было в Армении. Но это ошибочное представление. Армения никогда ничего не решала, от нее этого и не ждали. Главной причиной провала попыток достичь мира было то, что конфликт был нужен тем, кто как раз и занимался его якобы урегулированием. Вопрос всегда находился в ведении тех, кто не знал его сути и не пытался в ней разобраться. Кому было, по большому счету, наплевать и на международное право, и на справедливость, и на человеческие жизни. За годы конфликта расплодились посредники и докладчики, главной задачей которых было не дать ему угаснуть.

Сегодня мы можем наблюдать, скажем так, мини-версию тех 26 лет посредничества. Те же самые акторы после войны 2020 года делают навязчивые попытки как-то обозначить свою особую роль в процессе, правда, теперь каждый старается сам для себя, а не ради "общего дела". Азербайджан не позволил институализировать внешнее посредничество ни в каком формате. Прежнего опыта нам вполне достаточно, чтобы понять: доверие - это роскошь. Четыре послевоенных года нас в этом только убедили. Внешние акторы делают все, чтобы мир в этом регионе не наступил никогда. Все это выглядит как поддержка армянских интересов, и наши соседи по глупости в это верят. Армяне радуются, что им разрешили не подписывать мира на условиях Азербайджана, позволили не выполнять взятые по итогам войны обязательства и, вообще, не считать себя проигравшей стороной. Армянам было разрешено считать себя пострадавшими от "агрессии" и "этнической чистки", встать в позу и не соглашаться с Баку ни в чем. И даже выдвигать условия и торговаться.

Нынешняя неделя началась для наших соседей с очередных радостных новостей. Бывший спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар дал прощальное интервью JanNews в этой ипостаси перед тем, как принять "сан" посла ЕС в Узбекистане. Если Ташкент одобрит кандидатуру, Южный Кавказ, наконец, избавится от этого чиновника, бессмысленно занимавшего должность целых семь лет. Этот эстонский дипломат входит в команду, которая сделала все, чтобы заставить Азербайджан задуматься о применении силы как единственном пути восстановления справедливости. А сегодня он очень старается, чтобы армяне никогда не вернулись в Карабах. Как и прочие европейские говоруны, Клаар прекрасно понимает, что это возвращение будет возможно только при выполнении поставленных Баку условий, но дает надежду армянам. "Я также ожидаю, что карабахские армяне будут частью процесса нормализации и что между Баку и ними пройдут прямые переговоры об их безопасном и достойном возвращении в родной регион. У Азербайджана есть обязательства в этом отношении, которые, как мне кажется, он не отрицает".

Советуем соседям не обращать внимания на последнюю фразу, так как на самом деле никаких обязательств у Азербайджана нет. Верить в это будет для армян очередным самообманом с последующим вселенским разочарованием.

О каких-то исключительных правах армян на возвращение в Карабах говорят многие западные чиновники, но Клаар пошел дальше всех, безо всякого стеснения четко обозначив разделительную линию между правами армян и правами азербайджанцев. Отвечая на вопрос издания, он заявил, что возвращение армян в Карабах и возвращение азербайджанцев в Армению для него "совершенно разные вопросы, которые нельзя смешивать". "Первый - это содействие возвращению карабахских армян в свои исконные дома, что является обязательством Азербайджана. Второй - это вопрос армян, которые раньше жили в других частях Азербайджана, в том числе в Баку, или азербайджанцев, которые раньше жили в Армении. Естественно, они также должны иметь возможность посещать места, где жили они или их семьи, или даже возвращаться туда, если они того пожелают, и это также должно быть следствием нормализации, но это совершенно другой вопрос, нежели конкретный вопрос карабахских армян".

Никто до сих пор не позволял себе вот так откровенно и цинично дискриминировать азербайджанский народ. Более двухсот тысяч азербайджанцев Армении подверглись этнической чистке и насильственному изгнанию с земель своих предков, два поколения выросли вдали от родины. И это называется "другое"...

За комментарием Day.Az обратился к азербайджанскому политологу и историку Ризвану Гусейнову.

Проблема в том, что европейские чиновники не имеют субъектности, то есть никак не влияют напрямую на политику, а проговаривают позицию и интересы различных политических кругов, сказал политолог.

"Несмотря на то, что они вроде бы представляют Евросоюз, каждый из них защищает интересы не ЕС, а каких-то политических кругов или конкретных стран - Франции или кого-то еще, кто желает давить на Азербайджан. Поэтому не стоит искать никакой логики в том, что европейские структуры, как они утверждают, хотят мира и стабильности между Арменией и Азербайджаном. Никакой логики нет, в чем мы убедились за тридцать лет карабахского конфликта. Нет никаких поисков окончательного мира, есть попытки создания новой конфликтности и менеджмента конфликта. И тут Клаар ничем не отличается от своих предшественников и, к сожалению, от тех, кто придет после него", - считает Ризван Гусейнов.

По его словам, Тойво Клаар будет комментировать так, как это интересно заказчикам, игнорируя реальность. А реальность такова: возвращение карабахских армян напрямую связано с возвращением азербайджанцев в Зангезур. Это единое географическое и экономическое пространство. Карабах и Зангезур являются единым географическим пространством, которое когда-то являлось составной частью азербайджанского Карабахского ханства. В период АДР вся эта территория тоже целиком входила в состав Азербайджанской Демократической Республики. И если на данном этапе речь идет о том, что карабахские армяне возвращаются в Карабах, откуда добровольно ушли после антитеррористической операции сентября 2023 года, определенная часть азербайджанцев должна зеркально вернуться в Зангезур, подчеркнул наш собеседник.

"Реалии давно изменились, а Тойво Клаар и ему подобные застряли в какой-то прежней реальности. Геополитические реалии изменены силами Азербайджанской армии осенью 2020 года, несколько раз в последующие годы корректировались и окончательно изменились после сентябрьской антитеррористической операции прошлого года. Тойво Клаар и подобные ему сопротивляются, думают, что смогут изменить эти реалии. Но это несерьезно. Новые реалии корректируют отношения между Арменией и Азербайджаном. Корректировка идет таким образом, что позиции Армении постепенно ослабевают, а позиции Азербайджана, наоборот, укрепляются. Если бы власти Армении сразу после 44-дневной войны согласились на условия Баку, позиция Армении была бы сегодня куда сильнее, а армяне продолжали бы жить в Карабахе и оставались неким рычагом давления на Азербайджан. Но именно неудачная политика Армении, которая не имеет политической субъектности, привела к тому, что она умудрилась, слушая советы разных там еврокомиссаров, французских политиков, вашингтонского политбюро, профукать себя как государство и упустить все шансы, которые у нее были в диалоге с Баку после 44-дневной войны. И никакой Клаар не сможет ничего изменить. Он просто обязан учитывать новые реалии. А эти реалии диктуют следующее: если карабахские армяне возвращаются в Карабах, то и азербайджанцы должны пропорционально и зеркально вернуться в Зангезур. Речь тут не идет ни о бакинских, ни о гянджинских армянах. На данном этапе речь также не идет о ереванских, гейчинских, гюмринских и прочих азербайджанцах, изгнанных из Армении в конце 80-х годов прошлого века. Речь идет о едином географическом и экономическом регионе - Карабахе и Зангезуре, возвращении на эти земли, соответственно, армян и азербайджанцев. Все остальное - дело будущего", - сказал политолог.

Ризван Гусейнов подчеркнул, что нет варианта, при котором Азербайджан даст согласие на возвращение армян в Карабах без того, чтобы азербайджанцы вернулись в Зангезур. Увязка Карабах-Зангезур однозначно существует. Наш собеседник напомнил, что в свое время восстановление Зангезурской дороги напрямую было увязано с функционированием дороги через Лачин. Армяне любили называть эту дорогу коридором и отказывались воспринимать в том же статусе дорогу через Зангезур. Речь шла бы о беспрепятственном перемещении по обоим направлениям, но армянская сторона считала, что для беспрепятственного и неподконтрольного движения должна существовать только Лачинская дорога. Армяне отказались от Зангезурского коридора, а через него и от разблокирования всех прочих коммуникаций.

"На сегодня Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года утратило свою силу и значение. По итогам антитеррористической операции 19-20 сентября 2023 года были созданы новые реалии. Россия сняла с себя ответственность, которую несла по Трехстороннему заявлению. Она должна была стать гарантом безопасности Зангезурского коридора, но армянская сторона отказалась от ее услуг, прислушиваясь к той повестке, которую ей надиктовали из Вашингтона и Парижа. И до сих пор весь сыр-бор вокруг этой темы связан с тем, что Армения отказывается выполнять свои обязательства. Ереван хочет, чтобы безопасность коммуникаций через Зангезур обеспечивали то ли американцы, то ли французы, то ли европейская миссия - кто угодно, но только не русские. Это одно из препятствий, которое тормозит весь процесс нормализации, в том числе и возможность возвращения армян в Карабах.

Кого Армения хочет видеть гарантом своей безопасности, это ее личное дело. Но в данном случае она создает в регионе новую конфликтную зону, сама превращаясь в "поле битвы" между США и Россией. Зангезур фактически превратился в пространство раздора между ведущими державами. Причем, не только Россия, но и другие региональные страны - Турция, Иран, Азербайджан - не хотят, чтобы западные игроки, включая США и Францию, устраивали спекуляции вокруг вопроса безопасностью дороги через Зангезур и становились причиной будущих столкновений и войн в нашем регионе. Первой, кому следовало отказаться от такой перспективы, должна была бы стать Армения. Но...", - сказал Ризван Гусейнов.