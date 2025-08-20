Соглашение между Азербайджаном и Арменией открывает новые перспективы - Fitch Ratings
Подписанное между Азербайджаном и Арменией рамочное мирное соглашение может создать положительные возможности для расширения торговли и экономического роста.
Как передает Day.Az, об этом говорится в информации международного агентства Fitch Ratings.
Согласно информации агентства, соглашение предусматривает признание сторонами границ советского периода, отказ от применения силы и обеспечение Азербайджану "беспрепятственного сообщения" с Нахчываном через территорию Армении.
Fitch также отмечает, что подписание соглашения не повлияет на рейтинги стран в краткосрочной перспективе, однако оно считается положительным шагом на пути к всеобъемлющему миру и заметно снижает риск возобновления военных столкновений.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре