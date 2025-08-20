Google Docs научился превращать текстовые документы в ИИ-подкасты

Текстовый редактор Google Docs научился генерировать аудиоверсии документов с помощью ИИ Gemini. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Утверждается, что при этом пользователям доступны настройки воспроизведения текста. В частности, можно выбрать один из нескольких видов голосов диктора, а также настроить скорость читки.

Новая функция доступна не только создателю документа: Google отмечает, что читатели также могут получить доступ к сгенерированному ИИ аудио общего документа, выбрав в раскрывающемся меню "Инструменты" пункт "Аудио", а затем - "Слушать эту вкладку". Авторы также могут добавить настраиваемую кнопку для прослушивания аудио непосредственно в документ, что позволит читателям начать прослушивание одним нажатием.

Google анонсировала планы по превращению документов в ИИ-подкасты еще в апреле. В начале запуска опции доступен только один язык воспроизведения текста - английский.

Пока новая функция в Google Docs доступна только для пользователей Workspace с тарифными планами Business, Enterprise или Education, а также для пользователей с подписками AI Pro и Ultra.