Казахстан скоро опубликует информацию о расследовании крушения самолета AZAL

Отчёт по расследованию крушения самолёта Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего катастрофу 25 декабря близ Актау, будет представлен до конца этого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на казахские СМИ, об этом сообщил вице-министр транспорта Максат Калиакпаров на брифинге в правительстве.

Максат Калиакпаров напомнил, что первые предварительные результаты за три месяца уже были полностью представлены соответствующей комиссией. Сейчас проводится более глубокое расследование с участием сложных экспертиз. По словам Калиакпарова, это трудоёмкая работа, по завершении которой СМИ будет представлен итоговый отчёт.

"Мы сейчас не можем назвать точные сроки. Это достаточно серьёзный вопрос, поэтому гарантировать дату я не могу. Но по итогам года мы предоставим пресс-релиз", - сказал вице-министр.

Напомним, что 25 декабря 2024 года пассажирское воздушное судно "Embraer 190-100 IGW", зарегистрированное в государственном реестре под номером 4K-AZ65 и принадлежащее ЗАО "Азербайджанские авиалинии" ("AZAL"), выполняя регулярный рейс J2-8243 из города Баку (Азербайджанская Республика) в город Грозный (Российская Федерация), потерпело крушение на территории Республики Казахстан вблизи аэропорта Актау. В результате крушения погибли два члена экипажа (капитан и второй пилот), старший бортпроводник и 35 пассажиров.

В предварительном отчете, который был опубликован министерством транспорта Казахстана, подтверждаются следующие факты:

1. Пассажирский самолет "Embraer 190-100 IGW", зарегистрированный под номером 4K-AZ65 и принадлежащий ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"("AZAL"), выполнявший регулярный рейс J2-8243 из города Баку Азербайджанской Республики в город Грозный Российской Федерации, с момента начала выполнения полета на участке маршрута до Грозного находился в полностью пригодном для полетов состоянии. Эти данные о летной годности воздушного судна, включая работу его систем управления, были подтверждены с помощью данных FDR;

2. Оба двигателя самолета работали без технических проблем до момента аварии. Эту информацию также подтверждают данные FDR;

3. Во время выполнения полета в воздушном пространстве Российской Федерации, в том числе над аэропортом Грозный, самолет потерял сигналы GPS;

4. Из-за неблагоприятных погодных условий над Грозным самолет не смог совершить второй заход на посадку, после чего капитан принял решение вернуться в Баку. После принятия этого решения над Грозным, в CVR были зафиксированы два внешних звука с интервалом в 24 секунды;

5. Сопоставление данных CVR и FDR показало, что через 4 секунды после первого внешнего звука вышла из строя 3-я гидравлическая система, через 6 секунд - 1-я гидравлическая система, а через 21 секунду - 2-я гидравлическая система;

6. Были обнаружены многочисленные глухие и сквозные повреждения в фюзеляже, зафиксированные посредством фотографий и видеозаписей. Данные повреждения были обнаружены в задней части фюзеляжа, подавляющее большинство из которых было на вертикальном и горизонтальном стабилизаторах, а также левом крыле и левом двигателе;

7. Предоставлена информация о том, что обнаруженные повреждения в фюзеляже воздушного судна образовались в результате воздействия внешних объектов. В предварительном отчете не содержится информации о наличии каких-либо фактов, указывающих на столкновение воздушного судна с птицами;

8. Обнаруженные в глухих повреждениях фюзеляжа посторонние объекты, не принадлежащие воздушному судну, были извлечены; их фотографии представлены общественности в тексте предварительного отчета. Для точного определения принадлежности обнаруженных посторонних объектов в дальнейшем планируется проведение дополнительных экспертиз;

9. В 05:13:32 на воздушном судне вышли из строя основные системы управления; в 05:21:42 диспетчер по взаимодействию сообщил в Грозный о проведении операции "Ковер";

10. Не указано никакой информации, содержащей факт взрыва кислородного баллона.

В соответствии с требованиями Чикагской конвенции ИКАО, после предварительного отчета в течение года с момента происшествия должен быть подготовлен окончательный отчет о причинах крушения.

Ранее мы сообщали, что на месте крушения самолета AZAL в Актау возведут новый памятник.