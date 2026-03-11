https://news.day.az/world/1821525.html

Turkish Airlines выполнил первый рейс Стамбул–Ереван

Turkish Airlines выполнил первый рейс Стамбул-Ереван. Как передает Day.Az, рейсы по маршруту Стамбул-Ереван-Стамбул будут выполняться ежедневно, а начиная с 14 мая, частота полетов увеличится до 10 раз в неделю, и с 15 июня - до 14 раз в неделю.