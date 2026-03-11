Азербайджан и Альянс цивилизаций ООН обсудили перспективы сотрудничества - ФОТО
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с Высоким представителем Альянса цивилизаций ООН и специальным посланником ООН по борьбе с исламофобией Мигелем Анхелем Моратиносом, который находится с визитом в стране для участия в Глобальном Бакинском форуме.
В ходе встречи также были обсуждены продолжение совместно реализуемых проектов и перспективы дальнейшего взаимодействия.
Стороны отметили важную роль существующего сотрудничества между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН в сфере продвижения межкультурного и межрелигиозного диалога. Была подчеркнута значимость вклада Азербайджана в развитие межкультурного диалога в рамках Бакинского процесса и посредством других международных инициатив.
Дж.Байрамов также проинформировал собеседника о региональной ситуации в постконфликтный период, мирных усилиях Азербайджана и процессе нормализации отношений с Арменией.
Мигель Анхель Моратинос высоко оценил активную и последовательную политику Азербайджана на международном уровне в сфере межкультурного диалога. Он подчеркнул важность дальнейшего успешного развития сотрудничества Азербайджана с Альянсом цивилизаций ООН и выразил поддержку продолжению совместных инициатив в будущем.
Стороны также обсудили вопросы, связанные с нарастающей военной эскалацией на Ближнем Востоке, выразив обеспокоенность сложившейся ситуацией.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим вопросам двусторонней и многосторонней повестки, представляющим взаимный интерес, включая продвижение межкультурной солидарности перед лицом глобальных вызовов и возможности совместной деятельности в сфере борьбы с исламофобией.
