Торговое агентсво США планирует третью миссию в Азербайджан

Агентство США по торговле и развитию (USTDA) планирует третью миссию в Азербайджан в апреле.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend региональный директор USTDA по Ближнему Востоку, Северной Африке, Европе и Евразии Карл Кресс в кулуарах Торгово-деловой конференции США-Азербайджан, посвященной 30-летию Торговой палаты США-Азербайджан (USACC) в Вашингтоне.

Он добавил, что USTDA активно взаимодействует с Азербайджаном, чтобы найти пути для расширения коммерческих связей между двумя странами.

"Представители USTDA уже дважды посещали Азербайджан за последние два месяца, и мы активно планируем третью миссию USTDA в страну в апреле. Ситуация действительно выглядит позитивно для применения наших инструментов раннего планирования проектов и мероприятий по налаживанию партнерств. Основная цель USTDA - стимулировать внедрение проверенной американской инфраструктуры мирового уровня в интересах как США, так и наших зарубежных партнеров. Это означает создание новых возможностей для американских компаний участвовать в инфраструктурных проектах, которые также являются приоритетными для Азербайджана. В стране мы особенно видим перспективы в энергетике и цифровой инфраструктуре, а также хотим изучить потенциальные проекты по расширению транспортной связности для критически важных минералов", - отметил региональный директор USTDA.