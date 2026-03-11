https://news.day.az/world/1821371.html Сильное наводнение в Парагвае: есть погибшие и пропавшие без вести - ВИДЕО Сильнейшее наводнение затопило третий по величине город Парагвая, Сан-Лоренсо, в результате чего есть погибшие и пропавшие без вести. Как передает Day.Az, кадры стихийного бедствия широко распространились в сети.
Сильнейшее наводнение затопило третий по величине город Парагвая, Сан-Лоренсо, в результате чего есть погибшие и пропавшие без вести.
Как передает Day.Az, кадры стихийного бедствия широко распространились в сети.
