Сильное наводнение в Парагвае:

Сильнейшее наводнение затопило третий по величине город Парагвая, Сан-Лоренсо, в результате чего есть погибшие и пропавшие без вести.

Как передает Day.Az, кадры стихийного бедствия широко распространились в сети.