https://news.day.az/world/1821371.html

Сильное наводнение в Парагвае: есть погибшие и пропавшие без вести - ВИДЕО

Сильнейшее наводнение затопило третий по величине город Парагвая, Сан-Лоренсо, в результате чего есть погибшие и пропавшие без вести. Как передает Day.Az, кадры стихийного бедствия широко распространились в сети.