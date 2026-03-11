США попросили Израиль не бить по энергосектору Ирана

Администрация США обратилась к Израилю с просьбой больше не наносить удары по объектам энергетического сектора Ирана, особенно по нефтяной инфраструктуре.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Издание отмечает, что это первый случай, когда Вашингтон ограничил действия израильской стороны с момента начала военной операции против Исламской Республики.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.