вот как их можно отличить - ФОТО

В последнее время в социальных сетях распространяется множество видеороликов, в которых показывают, как различными способами изготавливаются и продаются на рынках поддельные яйца. Хотя эти кадры в основном сняты в зарубежных странах, среди населения Азербайджана также возникли серьезные сомнения относительно качества яиц.

Как сообщает Day.Az, некоторые покупатели отмечают, что отдельные яйца, особенно тускло-белого цвета, выглядят так, будто они изготовлены искусственно. По их словам, при разбивании таких яиц желток приобретает синеватый оттенок и необычно растекается.

Продавцы на рынках, в свою очередь, утверждают, что продаваемые ими яйца не являются поддельными. По их словам, распространяемые в социальных сетях видео не имеют отношения к местным рынкам.

Но действительно ли возможно изготовить поддельные яйца и выставить их на продажу? Если вероятность столкнуться с такими случаями существует, то как отличить поддельное яйцо от натурального?

По словам специалистов, у настоящего яйца есть характерный специфический запах. Если просветить яйцо специальным прибором под названием "овоскоп", его внутреннее содержимое будет видно прозрачным. Если же яйцо загрязнено или изготовлено искусственным способом, внутри могут наблюдаться пятна или комочки, похожие на пластик.

Кроме того, желток может выглядеть чрезмерно ярким, словно окрашенным. Если скорлупа яйца при сжатии рукой быстро деформируется или распадается на части, это также может вызвать сомнения в его качестве.

В Ассоциации производителей и экспортеров птицеводческой яичной продукции Азербайджана заявили, что продажа поддельных яиц в стране невозможна. По данным организации, за последние пять лет в Азербайджан не импортировались пищевые яйца из-за рубежа. Более того, поскольку местное производство полностью покрывает внутренний спрос, в ближайшее время возобновление импорта яиц также не ожидается.

В Агентстве по безопасности пищевых продуктов также сообщили, что в страну не импортируются столовые яйца из Китая и других государств.