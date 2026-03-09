Сложные времена, новые возможности: Азербайджан демонстрирует мудрую стратегию

Автор: Акпер Гасанов

Любая война, особенно происходящая в непосредственной близости от границ Азербайджана, несет для нашей страны серьезные риски. Именно поэтому официальный Баку на протяжении всего времени роста напряженности на Ближнем Востоке предпринимал активные усилия для того, чтобы снизить градус противостояния между Ираном и Израилем, за которым в политическом, экономическом и военном плане стоят Соединенные Штаты.

Азербайджан изначально занял максимально взвешенную и ответственную позицию. Руководство нашей страны исходило из простой, но принципиальной логики: эскалация в регионе, находящемся в непосредственной близости от наших границ, не отвечает национальным интересам Азербайджана. Именно поэтому Президент Азербайджана Ильхам Алиев предпринимал дипломатические усилия для предотвращения самого негативного сценария развития событий. Более того, глава государства даже предлагал посреднические услуги для урегулирования конфликта.

К сожалению, избежать военного противостояния не удалось. Конфликт вспыхнул и быстро приобрел масштаб, последствия которого уже ощутили многие страны Ближнего Востока. Причем речь идет не только о военных или политических потерях. Экономические последствия происходящего оказываются не менее серьезными. Достаточно взглянуть на ситуацию в странах региона, которые еще недавно считались островками стабильности и процветания.

Например, тот же Дубай - символ роскоши, глобального бизнеса и туризма - уже ощутимо потерял прежний блеск и привлекательность. Сегодня трудно сказать, сможет ли этот город в обозримом будущем вернуть себе прежний статус международного центра притяжения капитала и туристических потоков. Подобные процессы наблюдаются и в других частях Ближнего Востока, где война нанесла серьезный удар по экономике, инвестиционному климату и туристической индустрии.

На этом фоне перед руководством Азербайджана с самого начала стояла ключевая задача - минимизировать угрозы и возможные потери для нашей страны в условиях противостояния между Ираном и тандемом США и Израиля. До определенного момента эта стратегия работала безукоризненно. Однако полностью исключить любые инциденты в столь сложной геополитической ситуации было невозможно.

Именно таким неожиданным и крайне тревожным эпизодом стала атака иранских беспилотников на территорию Нахчыванской Автономной Республики. Очевидно, что подобный инцидент не мог остаться без реакции со стороны Азербайджана. После случившегося руководство нашей страны заняло жесткую, но при этом абсолютно взвешенную и ответственную позицию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев четко указал на необходимость объективного расследования произошедшего, подчеркнув, что виновные в инциденте должны понести наказание. Баку призвал иранскую сторону дать принципиальную оценку случившейся провокации. Вместе с тем Азербайджан продемонстрировал важное качество зрелой дипломатии - способность сочетать принципиальность с прагматизмом.

Именно в результате предпринятых Баку шагов состоялся телефонный разговор между Президентом Ирана Масудом Пезешкианом и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы иранский лидер подчеркнул, что инцидент будет тщательно расследован. Со своей стороны Ильхам Алиев также отметил необходимость объективного расследования произошедшего в Нахчыване. Этот диалог стал важным сигналом того, что даже в условиях региональной турбулентности дипломатические каналы между Баку и Тегераном остаются открытыми.

После состоявшегося разговора начали появляться и практические шаги по стабилизации ситуации. Азербайджан и Иран возобновили грузовые перевозки через государственную границу. Это решение имеет важное значение не только для двусторонней торговли, но и для всей региональной логистики. Кроме того, авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 9 марта возобновила прямые авиарейсы по маршруту Баку - Нахчыван - Баку. Этот шаг имеет большое значение как с экономической, так и с гуманитарной точки зрения.

Во-первых, восстановление транспортного сообщения способствует нормализации экономической активности и снижению напряженности между Баку и Тегераном. Во-вторых, оно создает дополнительные возможности для эвакуации и транзита граждан различных стран, которые в условиях войны стремятся покинуть территорию Ирана. Таким образом, не меняя своей принципиальной оценки инцидента в Нахчыване и продолжая настаивать на его объективном расследовании, Азербайджан одновременно продемонстрировал пример доброй воли и прагматичного подхода к обеспечению региональной стабильности.

Подобная политика позволяет существенно снизить риски и вызовы для нашей страны в это тревожное и трагическое время. Более того, происходящие события наглядно показали, насколько продуманной и эффективной является стратегия внешней политики Азербайджана. И тут стоит особо отметить, что война, при всей своей трагичности и нежелательности, всегда становится своеобразным тестом для международных отношений. Она позволяет увидеть, кто является настоящим другом и союзником, кто предпочитает оставаться сторонним наблюдателем, а кто выступает в роли скрытого или открытого противника.

Азербайджан получил возможность сделать важные выводы из происходящих процессов. Безусловно, все эти уроки будут тщательно проанализированы. На их основе будут выработаны дальнейшие шаги, направленные на укрепление национальной безопасности и международных позиций нашей страны. Уже сегодня можно констатировать, что даже в столь сложных условиях Азербайджан сумел существенно повысить свой международный авторитет. Наша страна фактически стала одним из ключевых гуманитарных и логистических центров региона, помогая гражданам разных государств покидать зоны повышенной опасности.

Одновременно выросла и экономическая значимость Азербайджана. На фоне нестабильности на Ближнем Востоке роль нашей страны как надежного экспортера нефти и природного газа только усиливается. Все больше государств обращаются к Азербайджану как к партнеру, способному обеспечить стабильные поставки энергоресурсов. Рост мировых цен на нефть и природный газ также оказывает положительное влияние на государственный бюджет Азербайджана. В этих условиях страна получает дополнительные доходы, которые могут исчисляться миллиардами долларов.

Но стратегическое значение Азербайджана сегодня определяется не только энергетическими ресурсами. Огромную роль играет и развитие транспортных коридоров, соединяющих Европу и Азию. Именно об этом говорила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции послов в Брюсселе. В своем выступлении она подчеркнула особую важность Среднего коридора - масштабного транспортного маршрута, который проходит через Южный Кавказ.

По словам главы Еврокомиссии, этот коридор способен сократить время доставки товаров из Азии в Европу с 30 до 15 дней. Более того, он может превратить ранее неспокойный регион в пространство торговли, сотрудничества и устойчивого развития. Фактически речь идет о формировании новой экономической географии Евразии, в которой Азербайджан занимает ключевое место.

Все эти факторы еще раз подтверждают: стратегия, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, является глубоко продуманной и дальновидной. Она позволяет нашей стране не только избегать серьезных угроз в условиях глобальной нестабильности, но и усиливать свои позиции на международной арене. Азербайджан демонстрирует редкий для современного мира пример государства, которое даже в условиях региональных конфликтов способно одновременно защищать свои национальные интересы, способствовать снижению напряженности и укреплять собственный геополитический и экономический потенциал.