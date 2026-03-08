Вы кого пугать пытаетесь?

Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

От южных соседей уже трудно ожидать чего-то нового, но они продолжают удивлять. После террористической атаки на Нахчыван 5 марта Иран не только не извинился (если не считать совершенно невнятных фраз Пезешкиана), но и позволил себе конкретные угрозы в адрес официального Баку.

Выходит представитель Центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" и начинает прямо угрожать Азербайджану: "выгоняйте" евреев, иначе "поставите под угрозу собственный народ". А секретарь Совбеза Али Лариджани вообще "пригрозил ответом" Азербайджану. Что это было?

Иран продолжает оправдываться. Мол, "приложил все усилия, чтобы не нанести ущерба национальной безопасности и интересам дружественных, соседних и мусульманских стран". Значит, именно "усилия" привели к атаке школы и международного аэропорта в Нахчыване. Четыре дрона по гражданской инфраструктуре "дружественного" соседа - это и есть их "усилия"?

Азербайджан с самого начала израильско-американских ударов по Ирану вновь подчеркнул: мы не позволим никому использовать нашу территорию для атак на Иран.

И теперь они на голубом глазу требуют от Азербайджана "не распространять нестабильность в регионе". Звучит не просто смешно, а пугающе. Люди, которые под прикрытием ударов по "агрессорам" регулярно попадают то в школы, то в аэропорты, то в отели, пытаются давать уроки стабильности. Наверное, эти "агрессоры" там прячутся от иранцев.

И это "спасибо", которое Азербайджан получил за то, что Президент Ильхам Алиев первым выразил соболезнования в связи со смертью верховного лидера Ирана и лично посетил диппредставительство Ирана в Баку, чтобы оставить запись в книге памяти.

На следующий день Азербайджан получил эту "благодарность" в виде необоснованной атаки на свою территорию.

Президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Совбеза, созванном из-за иранской атаки, подчеркнул, что Азербайджан не смирится с этой агрессией и террористическим актом, поручив Вооруженным силам подготовить соответствующий ответ.

"Тем, кто хотел проверить наши силы, мы разбили голову "Железным кулаком". Сегодняшний инцидент приведет к такому же результату", - подчеркнул глава государства.

Хочется напомнить южным соседям: помните про "Железный кулак". Любая попытка нарушить безопасность Азербайджана встретит мгновенную и разрушительную реакцию. Акты агрессии не останутся безнаказанными, а защита граждан, будь то в Баку или Нахчыване, абсолютный и безусловный приоритет государства. Президент Ильхам Алиев всегда держит свое слово. И если кто-то забыл об этом или сомневается - лучше готовьтесь к ответу сами.