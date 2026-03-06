СГБ Азербайджана разоблачила сеть агентов КСИР

Служба государственной безопасности (СГБ) в результате комплексных контрразведывательных мероприятий предотвратила террористические провокации и сбор разведывательной информации, которые планировались в Азербайджане специальной службой Исламской Республики Иран - КСИР.

Как сообщает Day.Az, с целью посеять панику в обществе и нанести ущерб международному имиджу нашей страны в качестве целей были выбраны стратегические объекты - нефтепровод Баку-Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, один из руководителей религиозной общины горских евреев, а также синагога "Ашкенази".

На территорию страны были провезены три взрывных устройства.

Указанные взрывные устройства были обезврежены, а их передача другим лицам предотвращена.

