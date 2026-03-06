https://news.day.az/tourism/1820430.html Воздушный коридор над Азербайджаном стал главным в регионе - ФОТО Воздушный коридор над Азербайджаном стал главной в регионе транспортной артерией, связывающей Европу с Азией. Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сервиса Flight Radar.
Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сервиса Flight Radar.
Как видно по опубликованной карте, на фоне ограничений на полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака значительная часть самолетов следует через Южный Кавказ.
Судя по плотности полета самолетов, именно этот маршрут сейчас используется как основной транзитный путь для большого числа рейсов.
