Воздушный коридор над Азербайджаном стал главным в регионе

Воздушный коридор над Азербайджаном стал главной в регионе транспортной артерией, связывающей Европу с Азией.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сервиса Flight Radar.

Как видно по опубликованной карте, на фоне ограничений на полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака значительная часть самолетов следует через Южный Кавказ.

Судя по плотности полета самолетов, именно этот маршрут сейчас используется как основной транзитный путь для большого числа рейсов.