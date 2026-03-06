Комиссия Милли Меджлиса приняла Заявление по поводу атак иранских беспилотников на Нахчыван

Комиссия Милли Меджлиса по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами приняла Заявление по поводу атак БПЛА на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики с территории Исламской Республики Иран.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет это Заявление.

В заявлении говорится: "5 марта 2026 года с территории Исламской Республики Иран были совершены атаки на Автономную Республику Нахчыван с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащенных взрывными боеголовками.

Один из БПЛА повредил здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, а другой упал возле здания средней школы в селе Шекерабад Бабекского района. Установлено, что в результате атак пострадали четыре мирных жителя.

Мы оцениваем нанесение ударов по аэропорту - единственной международной воздушной гавани Автономной Республики, и гражданской инфраструктуре как нарушение норм и принципов международного права, акт агрессии и терроризма, направленный против территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

Комиссия рассматривает это вероломное действие Ирана, сочетающее в себе военный, политический и информационный компоненты, как гибридную атаку. Вместе с тем, в азербайджанском сегменте социальных медиа наблюдается информационная кампания в поддержку деятельности Ирана и распространение манипулятивных идей.

Нет сомнений в том, что эти атаки были совершены с целью посеять смятение и страх среди наших граждан, подорвать доверие к соответствующим государственным институтам и нанести ущерб региональному положению Азербайджана и его международному авторитету.

Азербайджанская сторона оставляет за собой право принимать соответствующие ответные меры в рамках международного права.

Комиссия по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами призывает наших граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, верить в силу нашего государства и официальной информации".

Напомним, что 5 марта Иран совершил террористическую атаку на территорию Азербайджана.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооруженные силы Ирана направили четыре беспилотника в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. БПЛА, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.