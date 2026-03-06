Главы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили последние события в регионе

6 марта министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями о последних событиях, происходящих в регионе.

Было отмечено, что стороны выразили обеспокоенность в связи с военной эскалацией и подчеркнули важность воздержания от шагов, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал своего белорусского коллегу о дроновых атаках, совершенных 5 марта Исламской Республикой Иран против Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики.

Министры также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что 5 марта Иран совершил террористическую атаку на территорию Азербайджана.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооруженные силы Ирана направили четыре беспилотника в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. БПЛА, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.