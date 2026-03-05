Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили текущую ситуацию в регионе

5 марта по инициативе министра обороны Грузии Ираклия Чиковани состоялся телефонный разговор с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на минобороны.

Стороны провели подробный обмен мнениями о связях между Азербайджаном и Грузией, текущей ситуации в регионе и вопросах безопасности.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества между двумя странами.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.