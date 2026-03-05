Движение грузовых автомобилей на азербайджано-иранской государственной границе полностью приостановлено

Кабинет министров распространил информацию о принятом решении о приостановке движения грузовых автомобилей через государственную границу Азербайджана и Ирана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров.

"Как сообщалось, 5 марта по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки беспилотных летательных аппаратов, направленные против гражданской инфраструктуры.

Под обстрел со стороны Ирана попали Международный аэропорт Нахчывана, школа и другие объекты. В результате атак несколько мирных жителей получили ранения, а зданию терминала аэропорта был нанесен ущерб.

Учитывая ситуацию, сложившуюся в результате этих атак, противоречащих нормам и принципам международного права, Кабинетом министров принято соответствующее решение о полном приостановлении движения грузовых автомобилей (в том числе транзитных) через все пункты пропуска на государственной границе между Азербайджаном и Ираном", - говорится в сообщении.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.