В Европе 10 стран подписали соглашение о защите населения в случае войны или кризиса

Швеция, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Польша подписали совместное соглашение о защите населения в Балтийском регионе и странах Северной Европы в случае кризиса или войны. Об этом сообщается на сайте шведского правительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что это соглашение позволяет осуществлять временное перемещение людей через границы всех этих стран при необходимости.

Осенью 2026 года в Швеции впервые с 1960-х годов пройдут учения по эвакуации гражданского населения. В мероприятии примут участие около 300 добровольцев. Более крупные учения пройдут на севере страны в 2027 году.