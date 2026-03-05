https://news.day.az/society/1820155.html Последствия удара иранского дрона по аэропорту в Нахчыване - ФОТО - ВИДЕО Появились кадры из аэропорта Нахчывана, которые подвергся дроновой атаке со стороны Ирана. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, зданию аэропорта нанесен ущерб. Кроме этого, в результате удара пострадали два человека.
Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.
Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.
В результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены двое гражданских лиц.
