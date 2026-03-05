Последствия удара иранского дрона по аэропорту в Нахчыване

Появились кадры из аэропорта Нахчывана, который подвергся дроновой атаке со стороны Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, зданию аэропорта нанесен ущерб. Кроме этого, в результате удара пострадали два человека.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

В результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены двое гражданских лиц.