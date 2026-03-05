Иранские дроны ударили по Нахчывану

Иранские дроны ударили по Нахчыванскому аэропорту, передает Day.Az.

Сообщается, что один из дронов, запущенных с территории Ирана, упал и взорвался на территории аэропорта, другой - вблизи средней школы в селе Шекерабад Бабекского района.

На место происшествия привлечены пожарные расчеты и машины скорой помощи.

Новость обновляется