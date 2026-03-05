https://news.day.az/politics/1820133.html Иранские дроны ударили по Нахчывану - ФОТО - ВИДЕО Иранские дроны ударили по Нахчыванскому аэропорту, передает Day.Az. По данным местных жителей, один из дронов упал вблизи школы в Шекерабаде.
Иранские дроны ударили по Нахчывану - ФОТО - ВИДЕО
Иранские дроны ударили по Нахчыванскому аэропорту, передает Day.Az.
Сообщается, что один из дронов, запущенных с территории Ирана, упал и взорвался на территории аэропорта, другой - вблизи средней школы в селе Шекерабад Бабекского района.
На место происшествия привлечены пожарные расчеты и машины скорой помощи.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре