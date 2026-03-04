После внедрения системы NFC-оплаты в общественном транспорте появились сообщения о том, что с карт граждан списывались средства несколько раз в течение дня.

Один из граждан, обратившихся в Day.Az, сообщил, что, несмотря на то, что накануне он дважды пользовался метро, с его карты списали деньги трижды. Аналогичные сообщения встречаются и в социальных сетях.

В ответ на запрос редакции в BakıKart заявили, что система списывает средства с задержкой.

"То есть платеж может быть списан немедленно, или же он может быть списан с баланса через несколько часов, день или даже неделю. Такая ситуация наблюдается не только в нашей стране, но и в крупных городах, таких как Токио и Лондон - средства списываются не сразу. Некоторые клиенты думают, что деньги списываются с карты несколько раз. На самом деле повторных списаний нет. Просто, поскольку они не сразу проверяют банковское приложение при использовании общественного транспорта, они не замечают, в какой момент был произведен платеж, что и приводит к недоразумениям", - пояснили в компании.

В компании также отметили, что внедренная BakıKart платежная система включает в себя как принцип "единовременного перевода", так и принцип "отложенной авторизации". Благодаря функции "единовременного перевода" пассажир может пользоваться общественным транспортом даже в случаях временного недостатка средств на карте. Соответствующие переводы не бесплатны, и если на балансе достаточно средств, платеж списывается со счета. Кроме того, следует отметить, что эта функция обеспечивает быстрое проведение платежных операций - менее чем за одну секунду - и бесперебойную оплату проезда в общественном транспорте.

Было отмечено, что данный способ оплаты не связан с какими-либо техническими неисправностями или необоснованным списанием средств, а вытекает из принципов работы системы.

"Одним из главных моментов при оплате NFC является "возможность двух последовательных проездных". Эта функция позволяет пассажирам пользоваться автобусами и метро, даже если на банковской карте недостаточно средств. Указанные проездные платные, и сумма оплаты автоматически списывается с баланса, если на карте есть средства. Если проездной приобретен без достаточного баланса на карте, использование карты в общественном транспорте может быть временно ограничено в дальнейшем. Поэтому гражданам рекомендуется своевременно пополнять баланс карты", - пояснили в BakıKart.