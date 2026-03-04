Фидан обсудил с Арагчи сбитую над Турцией иранскую ракету
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи в связи с баллистической ракетой, сбитой над воздушным пространством Турции.
Как передает Day.Az, об этом турецким СМИ сообщил источник во внешнеполитическом ведомстве.
Фидан подчеркнул, что следует избегать любых шагов, которые могут привести к распространению конфликта.
Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.
В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.
Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.
