В Тегеране нейтрализована группа, пытавшаяся совершить диверсию

В Тегеране нейтрализована группа, намеревавшаяся совершить диверсию.

Как передает Day.Az, об этом заявило Министерство разведки Ирана.

"У этих наёмных террористов были обнаружены 11 единиц оружия типа "Калашников", большое количество боеприпасов и оборудования для городских боёв, определённая сумма евро и долларов, а также одно устройство "Starlink"", - говорится в сообщении.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.