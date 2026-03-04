"Сабах" ведет переговоры с вратарем "ПСЖ"

Бакинский "Сабах" рассматривает возможность подписания голкипера французского "ПСЖ" Билала Лорендона для усиления вратарской позиции.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание L'Équipe, руководство бакинского клуба уже начало согласование графика предварительного медицинского обследования игрока, которое может состояться до официального открытия летнего трансферного окна. 20-летний голкипер французского происхождения ведет активные переговоры о продолжении карьеры в чемпионате Азербайджана, передает Day.Az.

Контракт Лорендона с парижским клубом истекает по окончании текущего сезона. Руководство "ПСЖ" не планирует предлагать новое соглашение футболисту марокканского происхождения, что позволяет ему присоединиться к бакинской команде в статусе свободного агента. Игрок ищет варианты для получения регулярной игровой практики на взрослом уровне.

Отметим, что Билал Лорендон является воспитанником системы "ПСЖ", в которой он находится с 2019 года. За этот период вратарь прошел путь от молодежных составов до тренировок с основной командой парижан, однако высокая конкуренция в составе чемпионов Франции заставляет его рассматривать предложения от клубов, регулярно выступающих в еврокубках.