Президент Ильхам Алиев посетил посольство Ирана в Азербайджане и выразил соболезнования - ФОТО

4 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил посольство Исламской Республики Иран в нашей стране и выразил соболезнования в связи со смертью Верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
