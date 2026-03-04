Президент Ильхам Алиев посетил посольство Ирана в Азербайджане и выразил соболезнования

Президент Ильхам Алиев выступил на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по ЮГК и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

