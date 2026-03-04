Президент Ильхам Алиев посетил посольство Ирана в Азербайджане и выразил соболезнования

4 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил посольство Исламской Республики Иран в нашей стране и выразил соболезнования в связи со смертью Верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

