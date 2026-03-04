https://news.day.az/sport/1819923.html В Баку прошел праздничный заезд по гребле - ФОТО В Баку состоялось мероприятие для любителей гребли, организованное по случаю 5 марта - Дня физической культуры и спорта. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, праздничный заплыв организовала Федерация водных видов спорта Азербайджана. В мероприятии приняли участие известные блогеры и телеведущие.
В Баку состоялось мероприятие для любителей гребли, организованное по случаю 5 марта - Дня физической культуры и спорта.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, праздничный заплыв организовала Федерация водных видов спорта Азербайджана.
В мероприятии приняли участие известные блогеры и телеведущие.
Сначала участникам провели инструктаж по управлению лодками, предназначенными для любителей. После этого они смогли попробовать свои силы в гребле.
Отмечается, что заезд прошел в интересной и непринужденной атмосфере.
Главной целью мероприятия стало привлечение подростков и молодежи к гребле и популяризация этого вида спорта.
