Иран нанес второй удар по крупнейшему НПЗ Саудовской Аравии

Иран нанес второй удар по крупнейшему в мире нефтяному экспортному центру Саудовской Аравии.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее, 2 марта, мы сообщали, что Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приостановила работу своего завода в Рас-Тануре как меру предосторожности после того, как иранский дрон поразил нефтехранилище на территории объекта.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.