Раскрыты первые подробности Windows 12

Полноценная версия Windows 12 может выйти в ближайшее время.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на PCWorld.

Разработка новой операционной системы ведется под кодовым именем Hudson Valley Next, и предполагается, что она может быть представлена уже в этом году.

Основной акцент в обновлении будет сделан на более глубокую интеграцию искусственного интеллекта. В частности, ожидается, что ключевым элементом интерфейса станет ИИ-ассистент Microsoft Copilot, чьи возможности будут расширены и интегрированы в различные сервисы компании, включая игровую платформу Xbox.

Инсайдеры также предупреждают о возможном увеличении системных требований. Для полноценной работы новых ИИ-функций системе может потребоваться процессор с нейронным ускорителем (NPU) производительностью не менее 40 TOPS. Это означает, что поддержка специализированных вычислительных блоков для задач искусственного интеллекта может стать обязательным условием. Из-за этого многие старые устройства могут не поддерживать новую версию Windows, как это произошло с Windows 11, требующей наличия неподдерживаемых в старых процессорах функций.

Официальных заявлений от Microsoft о сроках выпуска и функциях новой операционной системы пока не поступало.