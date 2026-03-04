Иранская ракета нейтрализована в воздушном пространстве Турции

Баллистический боеприпас, запущенный из Ирана и после прохождения воздушного пространства Ирака и Сирии направившийся в сторону воздушного пространства Турции, был своевременно перехвачен и нейтрализован силами ПВО и противоракетной обороны НАТО, размещенными в Восточном Средиземноморье.

Как передает Day.Az, об этом заявили в Министерстве национальной обороны Турции.

Оборонное ведомство подчеркнуло, что фрагмент боеприпаса упал в районе Дортйол провинции Хатай. В результате происшествия погибших или пострадавших нет.

"Наша решимость и способность обеспечивать безопасность нашей страны и наших граждан находятся на самом высоком уровне. Турция выступает за региональную стабильность и спокойствие и обладает возможностями обеспечивать безопасность своей территории и граждан независимо от того, откуда исходит угроза.

Будут решительно и без колебаний предприниматься все необходимые шаги для защиты нашей территории и воздушного пространства. Напоминаем, что мы сохраняем за собой право отвечать на любые враждебные действия, направленные против нашей страны.

Мы предупреждаем все стороны о необходимости воздерживаться от шагов, которые могут привести к дальнейшему распространению конфликта в регионе. В этом контексте мы продолжим консультации с НАТО и другими нашими союзниками", - отметили в Минобороны Турции.