МАГАТЭ оценило ситуацию на ядерных объектах Ирана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило об отсутствии повреждений объектов, содержащих ядерные материалы в Иране, по итогам анализа последних доступных спутниковых снимков.

Как передает Day.Az, в заявлении агентства отмечается, что на данный момент не зафиксировано рисков радиационного выброса.

По информации МАГАТЭ, вблизи ядерного объекта в Исфахане видны повреждения двух зданий. Вместе с тем в Натанзе не обнаружено дополнительных повреждений после ранее сообщенных разрушений на входах.

Также агентство не зафиксировало повреждений на других ядерных объектах, включая АЭС в Бушере.

Кроме того, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси вновь призвал к максимальной сдержанности во избежание любой угрозы радиационного инцидента.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.