Стартуют новрузовские ярмарки «Из села в город»

В связи с праздником Новруз ОАО "Аграрные закупки и снабжение" в подчинении Министерства сельского хозяйства, организует ярмарку "Из села в город" в 12 населенных пунктах.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и информации Министерства сельского хозяйства, основная цель организации ярмарок, которые будут непрерывно работать в течение 11 дней, - поддерживать выход на рынок продукции местных фермеров, а также обеспечить жителей города местной, качественной и доступной продукцией в преддверии праздника.

В ярмарках примут участие 147 фермеров из 25 регионов, которые представят 150 видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Для контроля качества продаваемой продукции на ярмарке ежедневно будет работать передвижная пищевая лаборатория Агентства продовольственной безопасности Азербайджана. Граждане смогут воспользоваться услугами лаборатории, чтобы узнать показатели качества любого товара, представленного на выставке.

Ярмарка будет функционировать с 9:00 до 19:00 по адресу: Наримановский район, улица Фатали Хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро Гянджлик), а также в общей сложности в 12 пунктах.

Таким образом, 13-17 марта ярмарки будут организованы в различных районах столицы - рядом со станциями метро "Ахмедлы", "Нефтчиляр", "Нариман Нариманов", "Эльмляр Академияси" и "Азадлыг", а также в жилом комплексе "Гарант" в поселке Мехдиабад Абшеронского района. Наряду с этим, новрузовские ярмарки планируется организовать в городах Сумгайыт, Ханкенди и Агдаш (на территории нового рынка в Агдаше).

Кроме того, 16 марта в селе Хоровлу Джебраильского района и 17 марта в селе Агалы Зангиланского района будут организованы однодневные передвижные ярмарки.

На ярмарках "Из села в город" фермерам бесплатно предоставляются прилавки, весы и другое необходимое оборудование.