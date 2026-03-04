Израиль сообщил о тысячах ежедневных звонков с США для координации операции в Иране

Для координации военных действий по Ирану США и Израиль делают ежедневно 4000-5000 звонков. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на израильский военный чиновник, имя которого не называется, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его информации, "ежедневно по всей цепочке командования совершается от 4000 до 5000 звонков" для координации действий между двумя странами. Источник также сообщил, военное руководство Соединенных Штатов и Израиля начали планировать первый военный удар еще три недели назад.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.