Региональный мир должен обеспечиваться странами региона.
Как передает Day.Az, об этом написал Президент Ирана Масуд Пезешкиан на своей странице в X.
"Уважаемые лидеры дружественных и соседних стран, мы пытались избежать войны с вашей помощью и дипломатическим путем, но военная агрессия не оставила нам иного выбора, кроме как защищаться. Мы уважаем ваш суверенитет и по-прежнему считаем, что региональный мир должен обеспечиваться странами региона", - написал он.
Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.
В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.
Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.
